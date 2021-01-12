YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum Valisi Çiftçi'den "Kovid-19 aşısı" açıklaması

Çorum Valisi Çiftçi'den "Kovid-19 aşısı" açıklaması

12.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Valisi Çiftçi'den "Kovid-19 aşısı" açıklaması

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.

Çiftçi, Valilik'teki basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine Çorum'a gelen Kovid-19 aşılarının sağlık teşkilatına teslim edildiğini söyledi.

Kentte aşı çalışmalarına perşembe ya da cuma günü başlanmasının planlandığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çorum'a 9 bin 500 civarında ilk parti aşı geldi. Biliyorsunuz risk gruplarının başında sağlık çalışanlarımız var, aşılar sağlık çalışanlarımıza uygulanacak. Zaten daha önceden algoritmaya göre bunlar belirlendi. O sıralamaya göre aşılar yapılacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:26
Sabah
07:56
Öğle
12:53
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Çorum Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Gökmen Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Bilge Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

AK Parti’den OGC’ye ziyaret

AK Parti’den OGC’ye ziyaret

Çorum Belediyesi Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 11 milyon liraya 59 hizmet aracı aldı

Çorum Belediyesi Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 11 milyon liraya 59 hizmet aracı aldı

Tüm okullarda İstiklal marşı okundu

Tüm okullarda İstiklal marşı okundu

Tüm okullarda İstiklal marşı okundu

Tüm okullarda İstiklal marşı okundu

Başkan Sülük bayrak törenine katıldı

Başkan Sülük bayrak törenine katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.