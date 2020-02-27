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Çorum ve Amasya DOKAP programına alındı

ÇORUM HABERLERİ  | 27.02.2020 14:31 | Son Güncelleme

Çorum, kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Programı’na dahil edildi.AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik milletvekili grubu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltı programında bir araya geldi.Toplantıda söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, geçtiğimiz aylarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a heyet halinde ilettikleri Çorum’un DOKAP’a dahil edilmesi talebini yeniden gündeme getirdi.

Çorum ve Amasya DOKAP programına alındı

Çorum, kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi Programı’na dahil edildi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik milletvekili grubu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kahvaltı programında bir araya geldi.
Toplantıda söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, geçtiğimiz aylarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a heyet halinde ilettikleri Çorum’un DOKAP’a dahil edilmesi talebini yeniden gündeme getirdi. Kavuncu’yu dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum ve Amasya’nın DOKAP’a dahil edilmesine dair talebine‘Çorum ve Amasya’ya hayırlı olsun’ karşılığını verdi.
Milletvekili Kavuncu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çorumlu hemşehrileri adına teşekkür etti.
’DOKAP nedir’
Merkezi Giresun olan DOKAP Başkanlığı Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun Trabzon ve Tokat, illerinin kalkınmasına hız vermek amacıyla KHK ile kurulmuş, 2012 Nisan ayında faaliyetlerine başlamıştır.
Ciddi yatırım bütçeleri bulunan DOKAP, bölge illerin gelişmesini sağlamak ve kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil göç alan bölge konumuna getirmeyi temel hedef seçerken, illerin sanayi, turizm, kentleşme ve daha bir çok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlıyor.

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