Çorum Web TV yayınına başlıyor

Çorum’da altyapı ve kadro hazırlıklarını tamamlayan Çorum Web TV, 20 Kasım 2020 Cuma günü Hıdırlık camiinden yapacağı Cuma namazı yayınıyla yayın hayatına başlıyor.

Tecrübeli bir kadroyla iyi bir televizyon altyapısı oluşturduklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Çorum’da kültür-sanat etkinlikleri ile gündeme dair hızlı, güvenilir ve tarafsız bilgilerin yer aldığı yayın kuşaklarıyla hemşehrilerimizin hizmetinde olacağız. Alanında uzman bir ekiple çalışmalarımız yürüteceğiz. Altyapı çalışmalarını tamamladık. Çorum Web TV, Ramazan ayında iftar programlarıyla yaptığı deneme yayınlarında izleyicisinin karşına ilk kez çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Bu beğenin artacağını, Çorumlu ve Çorum sevdalısı hemşehrilerimizin dünyanın her yerinden bir tıkla izleyebileceği Çorum Web TV’nin Çorum’un en güzel şekilde tanıtımına da katkı sağlayacağına inanıyoruz. " dedi.

Yayın hayatına yeni başlayacak kanalın çeşitli sürprizle izleyicilerin beğenisini kazanacağını vurgulayan İsmail Yağbat, “Çorum Web TV’ye tüm Çorum halkının sahip çıkacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

