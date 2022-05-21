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Çorum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu

21.05.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Serhat Gökmen oldu

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesi Tevfik Kış Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup eden Serhat Gökmen kazandı.

Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, 32'si başpehlivan 526 güreşçi katıldı. Türk bayrağı taşıyan başpehlivanlar, er meydanını dolaşarak güreşseverleri selamladı. Açılış seremonisi ve kura çekiminin ardından başlayan güreşler, çekişmeli geçti.

Başpehlivanlık için finalde Manavgat Belediyesi'nden Serhat Gökmen ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Hüseyin Gümüşalan karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını kazanan Serhat Gökmen, Tevfik Kış Geleneksel Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Yağlıgüreşlerde üçüncülüğü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Faruk Akkoyun ve Manavgat Belediyesinden Fatih Atlı elde etti. Başaltı kategorisinde ise finalde Serhat Elvan'ı yenen Rasim Saraç birinci oldu.

Güreşlerde, büyük ortada Bekir Eryüce, küçük orta büyük boyda Muhammet Berke Eryüce, küçük orta küçük boyda Emirhan Saygı, deste büyük boyda Fatih Erdoğan birinciliği elde eden isimler oldu.

Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını protokol üyeleri verdi.

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