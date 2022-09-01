YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da 13 yaşındaki çocuk ailesinin altınlarını bozdurup telefon dolandırıcılarına verdi

Çorum'da 13 yaşındaki çocuk ailesinin altınlarını bozdurup telefon dolandırıcılarına verdi

01.09.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 13 yaşındaki çocuk ailesinin altınlarını bozdurup telefon dolandırıcılarına verdi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 13 yaşındaki çocuğu telefonla arayan şüpheliler, ailenin 12 bin lira tutarındaki altınlarını dolandırdı.

Alınan bilgiye göre, E.Ö'yü (13) telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyleyip kurtulması için para istedi.

E.Ö, evde bulunan altınları alarak kuyumcuda 12 bin liraya bozdurduktan sonra zanlının verdiği hesap numarasına bir bankanın ATM'sinden yatırdı.

Durumdan haberdar olan ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcular arastasında çalışma başlattı.

Kadeş Barış Meydanı'nda telefonda dolandırıcılarla konuşurken bulunan E.Ö, polis ekiplerine ve ailesine yaşadıklarını anlattı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen E.Ö, dolandırıcıların kendisini telefonu kapatmaması konusunda tehdit ettiklerini ve kalan altınları da bozdurarak verdikleri hesaba yatırmasını istediklerini söyledi.

Ailenin şikayeti üzerine altınları bozduran kuyumcuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum’da "Fener Alayı" düzenlendiÇorum’da "Fener Alayı" düzenlendi
Yerli elektrikli otobüsler, TEKNOFEST'in ilk gününde 9 bin 500 yolcu taşıdıYerli elektrikli otobüsler, TEKNOFEST'in ilk gününde 9 bin 500 yolcu taşıdı
Kocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıKocaeli'de aracının başında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Çorum çocuk dolandırıcı telefon

Çorum Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
12:45
İkindi
16:25
Akşam
19:21
Yatsı
20:44
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Hastalığı doktorları şoke etti! “Yerçekimine alerjim var”

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bu sefer şaşırttı: İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.