Çorum'da 2 bin 668 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince 2 bin 668 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Merkeze bağlı Acıpınar ve Üçköy köylerinde sahte içki ürettikleri belirlenen 9 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde eş zamanlı yapılan aramada, sahte 2 bin 643 litre şarap, 20 litre rakı ve 5 litre votka ile 2 kilogram anason ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan 2 damıtma sistemine de el konuldu.

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

