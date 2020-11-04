YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da 2 bin 668 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'da 2 bin 668 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM HABERLERİ  | 04.11.2020 18:57 | Son Güncelleme

Çorum'da 2 bin 668 litre sahte içki ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma ekiplerince 2 bin 668 litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığını olumsuz etkileyen ve ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Merkeze bağlı Acıpınar ve Üçköy köylerinde sahte içki ürettikleri belirlenen 9 şüpheliye ait ev ve eklentilerinde eş zamanlı yapılan aramada, sahte 2 bin 643 litre şarap, 20 litre rakı ve 5 litre votka ile 2 kilogram anason ele geçirildi.

Sahte içki yapımında kullanılan 2 damıtma sistemine de el konuldu.

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Çorum Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:07
Öğle
12:29
İkindi
15:15
Akşam
17:41
Yatsı
19:01

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Binevler Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Esra Ecz. Eczanesi
Osmancik
Deva Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum il Bazında Seçim Sonuçları
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.