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Çorum'da 22 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

09.05.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlılara yönelik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlılara ait kent merkezi ve Sungurlu ilçesinde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Güler'in yönettiği operasyon, 30 ekip halinde 154 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Operasyonda, 22 gram sentetik kannabinoid, 63 tablet sentetik ecza, 11 gram esrar, 1,5 gram kenevir tohumu, 0,65 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 61 fişek ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyona katılan narkotik köpeği "Zeus" da bir evin ayakkabılığında gizlenen esrarın bulunmasını sağladı.

Eroin ve hapların evlerde yatak altlarına, ilaç kutularına, buzdolaplarına ve sigara paketlerine saklandığı görüldü.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyon anı Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum narkotik operasyon

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