Çorum’da 27 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı

Çorum’da korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında izolasyon kurallarını ihlal eden 27 kişi KYK yurdunda karantinaya alındı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü koordinesindekurulan Mahalle Denetim Ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirirli.

İl genelinde 892 adet ihbar alındığını, ihbarların 6 tanesinin asılsız olduğunu geriye kalan 886 ihbar Mahalle Denetim Ekiplerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapıldığının belirtildiği açıklama da, “Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 20 bin 565 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 13 bin 979 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 407 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 356 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce evlerinde karantinada olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 27 kişitutanakla tespit edilip kalan izolasyon sürelerini yurtta karantinada geçirmeleri için yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır”



