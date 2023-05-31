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Çorum'da 3,5 milyon lira bütçeli proje ile nitelikli iş gücü yetiştirilecek

31.05.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da hayata geçirilen "İşim Gücüm Üretim Projesi" ile dezavantajlı grupların meslek edinmesi ve kentteki nitelikli iş gücü yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 milyon 530 bin lira bütçeli projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan (OKA) hibe desteği almaya hak kazandığı bildirildi.

Proje bütçesinin yüzde 75'lik kısmı olan 2 milyon 647 bin liranın OKA tarafından finanse edileceği belirtilen açıklamada, projeyle kentte iş gücünün geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, proje kapsamında ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj, ahşap CNC mobilya operatörü, bilgisayar destekli 3D mobilya tasarım kursları açacaklarını ve bu kurslara uygun atölyeler oluşturacaklarını aktardı.

Proje kapsamında ayrıca Çorum'un geleneksel lezzetleri has baklava, Çorum mantısı, su böreği, Çorum şekerlemesi gibi yiyeceklerin yapımıyla ilgili kurslar da açacaklarını aktaran Aşgın, şunları kaydetti:

"Projeyi kısa sürede hayata geçireceğiz. Başta genç, kadın ve engelliler olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına yönelik hazırladığımız proje ile mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve istihdamın artırılmasını amaçlıyoruz. Eğitimler vereceğiz, üretim atölyeleri ve ortak satış noktaları oluşturacağız. Geleneksel Çorum mutfağını gelecek nesillere aktaracak, ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağız."

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