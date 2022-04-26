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Çorum'da 450 bin makaron ele geçirildi

26.04.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 450 bin makaron ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobilde 450 bin sahte bandrollü makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getireceği tespit edilen bir zanlıya ait otomobili kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 450 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Araç sahibi gözaltına alındı.

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