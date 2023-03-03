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Çorum'da 52 bin 201 makaron ele geçirildi

03.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Sungurlu ilçesinde 52 bin 201 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sungurlu ilçesinde üç adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 51 bin 101 dolu, 1100 boş makaron, 29 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin 570 makaron koyma poşeti, 1700 boş sigara koyma paketi, 2 bin 523 sahte TAPDK bandrolü, 16 kollu manuel sigara sarma makinası ile 2 dijital sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çorum makaron

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