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  4. Çorum'da 577 litre sahte içki ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

Çorum'da 577 litre sahte içki ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

13.01.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da 577 litre sahte içki ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 577 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinin deposunda sahte içki üretilip satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 544 litre sahte şarap, 33 litre sahte rakı, alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, anason, gliserin, alkolmetre ve damıtma tüpü ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

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Çorum sahte içki

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