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Çorum'da 75 yaşındaki kadının 90 bin lirası ile altınlarını çalan şüpheli yakalandı

ÇORUM HABERLERİ  | 22.06.2020 17:18 | Son Güncelleme

Çorum'da 75 yaşındaki kadının 90 bin lirası ile altınlarını çalan şüpheli yakalandı

Çorum'da 75 yaşındaki kadının 90 bin lirası ile altınlarını çalan şüpheli yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, 75 yaşındaki kadının 90 bin lirası ile 6 çeyrek altınını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçeye bağlı Gökdere köyünün Pamukova Mahallesi'nde yaşayan H.O, evine geldiğinde hayvanlarının satışından elde ettiği 90 bin lira ile 6 adet çeyrek altının bulunduğu çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti ve durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekibi, olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için özel bir ekip kurdu.

Yapılan araştırmada, ilçe merkezinde yaşayan ve hırsızlık olayını gerçekleştirdiğinden şüphelenilen M.B. (30) ekiplerce takibe alındı. Son günlerde yaptığı harcamalarında anormal bir artış olduğu tespit edilen M.B. gözaltına alındı.

M.B'nin jandarmadaki sorgusunda, hırsızlığı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin gösterdiği adreste ele geçirilen çalınan paranın büyük bir bölümü ile çeyrek altınlar sahibine teslim edildi.

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