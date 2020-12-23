Çorum'da 85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuruna "Başarı Belgesi" verildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da 85 yaşındaki hasta kadını 5. kattaki evine sırtında taşıyan ve davranışı ile takdir toplayan 30 yaşındaki polis memuru Hasan Başpınar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile 85 yaşındaki hasta Müzeyyen Kahramantekin'i hastaneden evine götüren polis memurları Hasan Başpınar, Cevdet Çoban, Metin Oğuz ve Mustafa Ulu'yu makamında kabul etti.

Çiftçi, görüşmenin ardından polis memurlarına görevlerini özveriyle yerine getirmelerinden ötürü "Başarı Belgesi" verdi.

Çiftçi, gazetecilere, polis memurlarının ihtiyaç sahibi bir vatandaşı sırtında taşıyarak örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Polisin, toplumun huzur ve emniyetinin temini, vatandaşın can ve mal emniyetinin temini gibi görevlerinin olduğunu belirten Çiftçi, şunları dile getirdi:

"Bunların yanı sıra suç ve suçluların takibi, adalete teslimi gibi görevleri de var. Ancak burada yapılan tamamen insani bir görev. Arzu ettiğimiz devlet, kamu görevlisi anlayışı bu şekilde. Bizler her daim vatandaşımızın, devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz. Bu maksatla görev yapıyoruz. Örnek davranışa imza attıklarından dolayı ekipteki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, hayırlı çalışmalarının devamını niyaz ediyorum." dedi.