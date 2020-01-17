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  4. Çorum’da 92 bin 420 öğrenci yarı yıl tatiline girdi

Çorum’da 92 bin 420 öğrenci yarı yıl tatiline girdi

ÇORUM HABERLERİ  | 17.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Çorum’da eğitim gören 92 bin 420 öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.İsmail Kakaç ve Ubeydi Gazi İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.

Çorum’da eğitim gören 92 bin 420 öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.
İsmail Kakaç ve Ubeydi Gazi İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Vali Mustafa Çiftçi, çocuklara yarı yıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak eksiği olan öğrencilerin bunları yarı yıl tatilinde değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ise; “İlimiz genelinde 32 anaokulu, 183 ilkokul, 153 ortaokul, 104 ortaöğretim kurumu olmak üzere toplam 472 okulumuzda eğitim öğretim yapılmaktadır. Okullarımızda 92 bin 470 öğrenci ve 7 bin 859 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eğitim camiasına hayırlı tatiller diliyorum” dedi.
Daha sonraları sınıfları gezen protokol üyeleri öğrencilere karnelerini dağıttı.

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