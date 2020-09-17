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Çorum’da Ahilik Haftası kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 17.09.2020 19:08 | Son Güncelleme

Ahilik Haftası, Çorum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.33.

Ahilik Haftası, Çorum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Buradaki programından ardından Başkan Gür ve beraberindekiler Çorum Valiliği, Belediye ve Garnizon Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından ÇESOB’ta bir program düzenlendi.
ÇESOB Başkanı Recep Gür; “Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız” dedi.
Ahilik kültürünün, milli birlik ve beraberliğin her zaman en büyük teminatlarından birisi olduğunu dile getiren Gür, “Ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren esnaf teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliğindedir. Ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültür ile kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişmektedir. Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen ve 54 yıldır esnaflık yapan Mehmet Boyabatlı’ya (77) plaketini Vali Yardımcısı Tamer Orhan verirken, yılın kalfası Mertcan Barış ve yılın çırağı Münevver Kaya’ya da plaket ve hediyeler verildi.
Tören şed kuşatma töreni ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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