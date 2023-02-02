YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Çorum'da ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

02.02.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Alaca ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Amasya'ya hasta taşıyan Mehmet Altan idaresindeki 66 DK 845 plakalı ambulans, Çorum-Yozgat kara yolu Emniyet Kavşağı'nda Murat Erkek'in kullandığı 19 EK 768 plakalı otomobille çarpıştı.

Ambulanstaki hasta İkbal Arslan (83), kaza yerine çağırılan başka bir ambulansla Alaca Devlet Hastanesine, oradan da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Enes Bıçak (28), İsmail Batuhan Eyiol (23), Metin Oktay Baykara (29) ve Mustafa Arslan (60), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da bir kişi otel odasında ölü bulunduÇorum'da bir kişi otel odasında ölü bulundu
Van'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldıVan'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldı
Artvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kestiArtvin’de kar üzerinde yamaç paraşütü nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum Alaca

Çorum Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:15
Sabah
07:42
Öğle
12:59
İkindi
15:41
Akşam
18:06
Yatsı
19:27
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.