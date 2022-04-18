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Çorum'da bağ evinde 39 bin 200 makaron ele geçirildi

18.04.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bağ evinde yapılan aramada 39 bin 200 dolu makaron, kaçak tütün ve makaron yapımında kullanılan makine ele geçirildi, iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iki kişinin Çorum-İskilip kara yolu üzerindeki bir bağ evinde kaçak sigara hazırladığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon yaptı.

Bağ evinde yapılan aramada 127 kilogram kaçak nargile tütünü, 80 kilogram kaçak kıyılmış sarma sigaralık tütün, 48 kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 39 bin 200 dolu makaron, bandrol sökmek için kullanılan buhar makinesi ve otomatik dijital sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Polis kamerasına da yansıyan operasyon kapsamında, bağ evinde hazırladıkları sigaraları kent merkezindeki iş yerlerinde sattığı belirlenen iki zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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