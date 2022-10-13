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Çorum'da baraj gölündeki çöp konteyneri vinçle çıkartıldı

13.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da baraj gölündeki çöp konteyneri vinçle çıkartıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir baraj gölünde tespit edilen çöp konteyneri, belediye ekiplerince vinç yardımıyla çıkarıldı.

Çomar Barajı Gölü'nde çöp konteyneri gören vatandaşlar, durumu Çorum Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Müdürlüğünde görevli dalgıçların yardımı ile konteyneri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Konteynerdeki çöplerin ise baraj gölüne saçıldığı belirlendi.

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Çorum çöp konteyneri

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