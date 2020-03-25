Çorum’da Belediye parkları yaza hazırlıyor

Çorum Belediyesi bir yandan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan da parkları bahara hazırlıyor. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Çorum Park’ta çim ekme çalışması yaptı.

Çorum Park’ta 800 metrekarelik alanda çimleme çalışması yapan ekipler, parkın eksikliklerini de tamamladı. Çorum Belediyesi ekipleri tüm parklarda sürdürdükleri çalışmalarla parkları bahara hazır hale getirecek.

Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmalarla Çorum halkına en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini belirterek şu anda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları gerektiğini söyledi. Aşgın, “Biz tüm park ve yeşil alanlarımızı bahara hazırlıyoruz. İnşallah koronavirüs tedbirleri sonrası halkımız yine gönül rahatlığıyla parklarda aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekler. Halkımızdan şuan isteğimiz evlerinde kalmalarıdır.” dedi.

