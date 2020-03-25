YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da Belediye parkları yaza hazırlıyor

Çorum’da Belediye parkları yaza hazırlıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 25.03.2020 19:20 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi bir yandan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan da parkları bahara hazırlıyor.

Çorum Belediyesi bir yandan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan da parkları bahara hazırlıyor. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Çorum Park’ta çim ekme çalışması yaptı.
Çorum Park’ta 800 metrekarelik alanda çimleme çalışması yapan ekipler, parkın eksikliklerini de tamamladı. Çorum Belediyesi ekipleri tüm parklarda sürdürdükleri çalışmalarla parkları bahara hazır hale getirecek.
Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaptıkları çalışmalarla Çorum halkına en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini belirterek şu anda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları gerektiğini söyledi. Aşgın, “Biz tüm park ve yeşil alanlarımızı bahara hazırlıyoruz. İnşallah koronavirüs tedbirleri sonrası halkımız yine gönül rahatlığıyla parklarda aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekler. Halkımızdan şuan isteğimiz evlerinde kalmalarıdır.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

Kozan Belediyesine barınak cezası

Kozan Belediyesine barınak cezası

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Yaşlıların yüzünü kaymakam güldürdü

Erdek’te din görevlileri sahaya indi

Erdek’te din görevlileri sahaya indi

Çorum Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:03
Sabah
06:28
Öğle
12:51
İkindi
16:20
Akşam
19:04
Yatsı
20:24

Çorum Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Osmancık Ecz. Eczanesi
Osmancik
Deva Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğaseverlerin yeni gözdesi Budaközü vadisi

Doğaseverlerin yeni gözdesi Budaközü vadisi

İskilip, Mehmetçik için tek yürek

İskilip, Mehmetçik için tek yürek

Vali Çiftçi’den hayırsevelere teşekkür

Vali Çiftçi’den hayırsevelere teşekkür

Belediye’den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim

Belediye’den zabıta ve güvenlik görevlilerine eğitim

Oruç ailesinin mutlu günü

Oruç ailesinin mutlu günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.