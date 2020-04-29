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Çorum’da Belediyesi esnafa maske ve solüsyon dağıttı

ÇORUM HABERLERİ  | 29.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi, esnafa maske ve el solüsyonu dağıtımını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, esnafa maske ve el solüsyonu dağıtımını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler esnafı tek tek dolaşarak maske ve el solüsyonu dağıtımını devam ettiriyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kamu kuruluşları, otobüsler, caddeler ve toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmasına tüm hızıyla devam eden Çorum Belediyesi, ticari faaliyetlerine devam eden esnafa yönelik de maske ve el solüsyonu dağıtımına devam ediyor. Ekipler ziyaret ettikleri esnafa ayrıca Başkan Aşgın’ın selamını ileterek Ramazan imsakiyesi de vermeyi ihmal etmiyor.
Salgından esnafın ve vatandaşların zarar görmemesi için tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu dağıtımlar esnasında koronavirüsle ilgili esnafa bilgiler verdiklerini dile getirdi.
Kendilerine yönelik yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiren esnaf da tüm bu hizmetler nedeniyle başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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