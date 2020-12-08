Çorum’da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat merkez ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin ihale edildiğini açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, baraj inşaatı ile birlikte yaklaşık 85 milyon liraya mal olacak ’İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İshale Hattı’ projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile birlikte ilçe merkezi ve 28 köyün 100 yıllık içme suyu ihtiyacının çözüme kavuşacağını belirtti. Proje kapsamında sanat yapılarının yanı sıra 4 içme suyu deposu, bir içme suyu paket arıtma tesisi ile 37 kilometre uzunluğunda iletim ve şebeke hattı yapılacağını anlatan Kavuncu, Çorum’a yapılan yatırımlarla mümbit toprakları suyla, vatandaşları da içme ve kullanma suyu buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan, bölge halkı için hayati öneme sahip bu büyük projeyi hep birlikte Bayat’a kazandıracakları için mutlu olduklarını vurgulayan Kavuncu, “Su; yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmezi, atalarımızın ’su gibi aziz ol’ diye vasıflandırdıkları, insanoğlunun, bütün canlıların temel yaşam kaynağıdır. Su hayattır, su candır. İçme suyu konusunda insanımız açısından önemli bir projeyi bugün itibarıyla hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 28 köyümüz ve ilçe merkezinde artık susuz yaz yaşanmayacak ve bundan sonra Bayat merkez ve 28 köyümüz kaynak suyu kalitesinde içme suyuna kavuşmuş olacak" dedi.

