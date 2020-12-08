YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor

Çorum’da bir ilçe ve 28 köyün su problemi çözüme kavuşuyor

ÇORUM HABERLERİ  | 08.12.2020 20:19 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat merkez ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin ihale edildiğini açıkladı.AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, baraj inşaatı ile birlikte yaklaşık 85 milyon liraya mal olacak ’İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İshale Hattı’ projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile birlikte ilçe merkezi ve 28 köyün 100 yıllık içme suyu ihtiyacının çözüme kavuşacağını belirtti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat merkez ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözecek olan Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin ihale edildiğini açıkladı.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, baraj inşaatı ile birlikte yaklaşık 85 milyon liraya mal olacak ’İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İshale Hattı’ projenin tamamlanarak hayata geçirilmesi ile birlikte ilçe merkezi ve 28 köyün 100 yıllık içme suyu ihtiyacının çözüme kavuşacağını belirtti. Proje kapsamında sanat yapılarının yanı sıra 4 içme suyu deposu, bir içme suyu paket arıtma tesisi ile 37 kilometre uzunluğunda iletim ve şebeke hattı yapılacağını anlatan Kavuncu, Çorum’a yapılan yatırımlarla mümbit toprakları suyla, vatandaşları da içme ve kullanma suyu buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.
Uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan, bölge halkı için hayati öneme sahip bu büyük projeyi hep birlikte Bayat’a kazandıracakları için mutlu olduklarını vurgulayan Kavuncu, “Su; yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmezi, atalarımızın ’su gibi aziz ol’ diye vasıflandırdıkları, insanoğlunun, bütün canlıların temel yaşam kaynağıdır. Su hayattır, su candır. İçme suyu konusunda insanımız açısından önemli bir projeyi bugün itibarıyla hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 28 köyümüz ve ilçe merkezinde artık susuz yaz yaşanmayacak ve bundan sonra Bayat merkez ve 28 köyümüz kaynak suyu kalitesinde içme suyuna kavuşmuş olacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

Çorum Namaz Vakitleri 8 Aralık Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:37
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:46

Çorum Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Salı

Bilgin Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Deva Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.