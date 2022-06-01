Çorum'da bir kadının eniştesi tarafından öldürüldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kadının, ablasının boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ö.C.Ö'nün (32), dün kız kardeşi Ezgi Taşıran (27) ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ö'nün (35) Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine gitmesi ve caddede çıkan tartışmada Taşıran'ın silahla vurularak öldürülmesine dair görüntüler çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde E.Ö'nün, Ezgi Taşıran'a arabanın içinde tabanca ile ateş ettiği, mermisi bittikten sonra aracın yanından ayrıldığı, daha sonra tüfekle tekrar arabanın yanına gelirken babası tarafından yere düşürüldüğü ve baba ile oğul arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Saldırıda hayatını kaybeden ve kısa süre önce evlendiği öğrenilen Ezgi Taşıran'ın cenazesi ise Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Kadıderesi köyüne uğurlandı.

Öte yandan, E.Ö. ile Ö.C.Ö'nün iki çocuğunun olduğu ve nisan ayında boşanma davası açtıkları, davanın seyrine müdahale ettiği iddiasıyla E.Ö ile baldızı Ezgi Taşıran arasında tartışma çıktığı, iki tarafın birbirlerini tehdit ettikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Çorum'da dün Ö.C.Ö, kız kardeşi Ezgi Taşıran ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ö'nün Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine gitmiş, caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıkmıştı.

Taşıran, ablasını darbeden E.Ö'ye tepki göstererek annesinden KADES butonuna basmasını istemiş, bu sırada belinden tabancasını çıkaran E.Ö, Taşıran'a 9 el ateş etmişti.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Taşıran, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

