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Çorum'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

08.04.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Silahlı kavganın ardından aracıyla kaçmaya çalışırken olay yerinden yaklaşık 200 metre mesafede yakalanan O.S. (19), emniyete götürüldü.

O.S'nin emniyetteki ifadesinde, H.Y.A'nın (25) kullandığı otomobil ile çarpıştıklarını, kaza nedeniyle tartışıp silahıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı H.Y.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bahçelievler 1. Cadde'deki Vali Konağı önünde dün O.S. ile H.Y.A. arasında kavga çıkmış, kavgada O.S. tabancayla ateş ederek H.Y.A'yı yaralamıştı.

Zanlı gözaltına alınmıştı.

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