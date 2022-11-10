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  4. Çorum'da bir köpek, annesinin dışladığı kedi yavrusunu 3 aydır emziriyor

Çorum'da bir köpek, annesinin dışladığı kedi yavrusunu 3 aydır emziriyor

10.11.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un İskilip ilçesinde bir işletmenin köpeği, annesinin kendisinden uzaklaştırdığı kedi yavrusunu 3 aydır emziriyor.

Seyirtepe'deki tesisleri işletenlerin baktığı "Boncuk" adlı köpeğin kendi yavrularının yanı sıra annesinin uzaklaştırdığı bir yavru kediyi de emzirmesi dikkat çekiyor.

Tesisin işletmecisi Hüseyin Bodur, AA muhabirine, "Zeytin" adını verdikleri kediyi, üç dört günlükken annesinin dışladığını fark ettiklerinde bir süre sütle beslediklerini söyledi.

Daha sonra kendilerinin baktığı köpek Boncuk'un yavru kediyle ilgilenmeye başladığını fark ettiklerini dile getiren Bodur, "Kediyi kendi yuvasına götürdü ve burada beslemeye başladı. Kediyi yaklaşık 3 aydır besliyor, emziriyor. Yavru kediye annesiymiş gibi sahip çıktı." diye konuştu.

Tesise gelen yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Ulusoy da köpeğin kediyi emzirmesini cep telefonuyla görüntüledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum İskilip kedi yavru

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