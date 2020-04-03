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Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı

ÇORUM HABERLERİ  | 03.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Oğuz köyünün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 3 Nisan saat 08.00 itibarıyla 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

İki haftalık karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı kaydedildi.

Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca ve Laçin'in Çamlıpınar köyleri karantinaya alınmıştı.

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Akşam
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Çorum Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Çalışkan Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
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