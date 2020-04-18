Çorum'da bir köy ile bir mahalledeki karantina kararı kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köy ile Kargı ilçesinin bir mahallesindeki karantina uygulamasına son verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha meclislerinin 4 Nisan tarihli kararıyla 14 gün karantinaya alınan Mecitözü'nün Bekişler köyü ile Kargı'nın Bahçelievler Mahallesi'ndeki TOKİ-1 ve TOKİ-2 etap konutlarındaki sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sağlık ekiplerince her iki yerleşim bölgesinde yaşayan vatandaşların yerinde yapılan son kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, bunun üzerine karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Çorum'da, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Yeşilköy köylerindeki karantina devam ediyor.

