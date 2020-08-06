YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum’da bir köy karantinaya alındı

Çorum’da bir köy karantinaya alındı

ÇORUM HABERLERİ  | 06.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Oğuzlar ilçemize bağlı Derinöz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararı ile 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.Öte yandan köyde ilk vakanın Tekkeşinler Mahallesinde görüldüğü, yapılan testler sonucu köyde 6 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde bir köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Oğuzlar ilçemize bağlı Derinöz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararı ile 30 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan köyde ilk vakanın Tekkeşinler Mahallesinde görüldüğü, yapılan testler sonucu köyde 6 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Köyden iki kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Köprüde zincirleme trafik kazası

Köprüde zincirleme trafik kazası

Çorum Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:55
Sabah
05:35
Öğle
12:51
İkindi
16:43
Akşam
19:57
Yatsı
21:30

Çorum Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Binevler Eczanesi
Merkez
Hayat Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Çorum'da bir köy karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

Ruziye Gür, son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.