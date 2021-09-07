Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Kayaağzı köyüne 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Karara göre, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.



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