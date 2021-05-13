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Çorum'da bisiklet sürerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

13.05.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bisiklet sürerken otomobilin çarpması nedeniyle ağır yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Alparslan Türkeş Caddesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DGD 310 plakalı otomobil, H.K'nin (11) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, hayati tehlikesi nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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