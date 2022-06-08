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Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı teslim oldu

08.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı teslim oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan zanlı, emniyet güçlerine teslim oldu.

Müteahhit olduğu öğrenilen zanlı E.Ö (35) İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Hastanede sağlık raporu alınan E.Ö. ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Çorum'da 31 Mayıs'ta Ö.C.Ö, kız kardeşi Ezgi Taşıran ve annesi Y.T. ile çocuğunu almak için boşanma aşamasındaki eşi E.Ö'nün evine gitmiş, caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada E.Ö'nün 9 el ateş ettiği Taşıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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kadın cinayeti Çorum

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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