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Çorum’da çaldığı kabloları yakarken yakalanan zanlı tutuklandı

13.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Ortaköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çaldığı kablolarla birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde artan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarını araştırmak üzere il jandarma JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Ortaköy ilçe jandarma komutanlıkları personelinden oluşan özel ekip kuruldu.Soruşturma kapsamında hırsızlık olaylarının yaşandığı Ortaköy ilçesi Yaylacık köyü çevresinde iz süren özel ekip, bir kişiyi çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakaladı.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çaldığı kablolarla birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde artan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarını araştırmak üzere il jandarma JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Ortaköy ilçe jandarma komutanlıkları personelinden oluşan özel ekip kuruldu.
Soruşturma kapsamında hırsızlık olaylarının yaşandığı Ortaköy ilçesi Yaylacık köyü çevresinde iz süren özel ekip, bir kişiyi çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakaladı. Zanlıya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği ile yaklaşık 100 metre telefon kablosu ele geçirildi.
Yapılan incelemede 2020 yılında 3, 2021 yılında da 2 olmak üzere toplam 5 hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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