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Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

03.04.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kargı Kaymakamı Abdulhamit Uyar, AA muhabirine, yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.

Anız yangınının sıçramasıyla başlayan orman yangınına coğrafi şartlardan dolayı güçlükle müdahale edilebildiğini belirten Uyar, "Ekiplerimiz yangını zor şartlarda mücadele ederek kontrol altına aldı. Rüzgar da yangına müdahaleyi zorlaştırdı." dedi.

Uyar, ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kargı'nın Hacıhamza köyü ile Avşar köyü yakınlarında dün, iki ayrı noktada çiftçilerin anız yakması sonucu alevler ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangınlara müdahale etmişti. Avşar köyünde çıkan yangın aynı gün söndürülmüştü.

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