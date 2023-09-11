Çorum’da cinayet: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Kerebigazi 1. Cadde’de meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunan Muhammet B., ile Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet B., Hüseyin Ö. ve Bünyamin Ö.’yü vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralı Bünyamin Ö.’nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Muhammet B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

