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Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

26.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Özcan Şiranlı'nun kullandığı 34 HTV 28 plakalı tuğla yüklü kamyon, Gölköy mevkisinde yol kenarına devrildikten sonra istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kamyon sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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trafik kazası Çorum

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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