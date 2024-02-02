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Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA AA
02.02.2024 06:56 | Son Güncelleme:
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Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çorum'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Hasan K. (20) idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Burunçiftlik Üst Geçidi'nin altından geçtiği sırada yolun karşı şeridine geçerek 34 CUD 693 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hasan K. ile otomobillerde bulunan Hasan Mert K. (17), Ali T.T. (6) ve Beyza B.T. (11) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Mert K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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