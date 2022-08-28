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Çorum'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı

28.08.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı

Çorum'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Suat Yeşiltepe idaresindeki 52 K 1686 plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan Sedat Aksoy yaralandı.

Hafif yaralı iki kişiye sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Çorum tır kazası

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