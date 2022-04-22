Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı

ÇORUM (AA) - Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 1512 lira bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'nde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.K, zabıta amirliğine götürüldü.

H.K'nin üzerinde kağıt ve madeni para olarak 1512 lira bulundu.

Engelli aylığı aldığı tespit edilen ve 227 lira idari para cezası kesilen H.K'nin üzerindeki paraya el konuldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz