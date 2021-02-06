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Çorum'da direksiyon başında sızan alkollü sürücü, polis ve sağlık ekiplerine zorluk çıkardı

06.02.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Hastaneye kaldırılan sürücü hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yolun ortasına park ettiği otomobilinin direksiyonunda sızan alkollü sürücü, kendisine müdahale eden polis ve sağlık ekiplerine zorluk çıkardı.

Hıdırlık Caddesi'nde yolun ortasında bir aracın durduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.O'nun sürücü koltuğunda sızdığını tespit etti.

Polisin yaklaşık 10 dakika uğraşmasıyla gözlerini açan sürücü, araçtan inmemek için direndi.

Bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren sürücü, polis kontrolünde ambulansa alındı.

Bir süre sağlık ekiplerine de direnen A.O, ikna edilerek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.O. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Araç ise çekici ile otoparka götürüldü.

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