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Çorum'da elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

13.10.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

Çorum'da elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşadığı evinin bahçesindeki elma ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kalınkaya köyünde Ruşen Ali Yıldırım, komşusu Duran Şahin'in (45) evinin bahçesinde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarmanın incelemesinde Şahin'in evinin bahçesindeki elma ağacından düştüğü tespit edildi.

Cenaze otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da elma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti

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