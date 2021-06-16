Çorum'da emniyet kemeri kullanan sürücünün çocuğuna kitap hediyesi kampanyası

Araçlardaki çocuklara kitap ve trafik polisi düdüğü hediye eden Demir, onlardan kural ihlali yapmaları durumunda aracı kullanan anne ya da babalarını düdüğü çalarak uyarmalarını istedi.

Denetleme noktalarında durdurulan sürücülerle sohbet eden Demir, sürücüleri başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının 100 Temel Eser listesinde yer alan eserleri seslendirdiklerini belirten Demir, ayrıca çocuklarıyla okuma alışkanlığını geliştirmeleri ve emniyet kemeri kullanımıma dikkati çekmek için kurallara uyan sürücülere kitap hediye ettiklerini anlattı.

Demir, ilk yarım saatte 50 sürücüye 75 kitap hediye ettiklerine dikkati çekerek, "Emniyet kemeri takarak can güvenliğimizi sağladığımız gibi kitap okuyarak da kültürümüzü geliştirebileceğimizi düşünüyoruz. Çocuğumuzla birlikte kitap okuma alışkanlığını geliştirebilmek için böyle bir kampanya başlattık. Sürücülerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Denetlemeye katılan sürücüler ve hediye kitap alan çocuklar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

