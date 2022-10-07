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Çorum'da evi yanan yaşlı kadını köy muhtarı kurtardı

07.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da evi yanan yaşlı kadını köy muhtarı kurtardı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Delibekiroğlu köyünde camiye giden muhtar Nihat Akgönül, yalnız yaşayan Zarife Çolak'ın (80) evinde yangın çıktığını gördü.

Akgönül'ün ihbarı üzerine köye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akgönül, yanan eve girerek Çolak'ı alevlerin arasından çıkardı.

Vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın, sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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