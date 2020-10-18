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Çorum'da evinde baygın halde bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 18.10.2020 20:53 | Son Güncelleme

Çorum'da evinde baygın halde bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da yalnız yaşadığı evinde yerde hareketsiz bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

arak eve giren itfaiye ekipleri kurtardı.

Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde tek katlı evde yalnız yaşayan Naime Top'tan (82) haber alamayan yakınları, evine gitti.

Zile basmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine, pencereden içeri bakan yakınları, yaşlı kadının evin salonunda yerde hareketsiz gördü.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin camı kırarak girdikleri evin kapısını açması ile içeri giren sağlık ekipleri, yaşlı kadına müdahale etti.

Yakınlarının da yardımıyla evden çıkartılan yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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