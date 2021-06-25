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Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

25.06.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Evdeki aramada, bir odada oluşturulan sera ortamında saksılara ekilmiş 82 kök Hint keneviri ve 101,89 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "izinsiz Hint keneviri yetiştirme" suçundan adli işlem başlatıldı.

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