Çorum’da "Fener Alayı" düzenlendi

ÇORUM (AA) - Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda toplananlar açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Çorum Belediyesi Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi’nden Saat Kulesi’ne, ardından Kadeş Barış Meydanı’na yürüdü.

Katılımcılar daha sonra Çorum Belediyesince organize edilen konseri izledi.

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