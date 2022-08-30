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Çorum’da "Fener Alayı" düzenlendi

30.08.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da "Fener Alayı" düzenlendi

Çorum’da "Fener Alayı" düzenlendi

ÇORUM (AA) - Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda toplananlar açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Çorum Belediyesi Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi’nden Saat Kulesi’ne, ardından Kadeş Barış Meydanı’na yürüdü.

Katılımcılar daha sonra Çorum Belediyesince organize edilen konseri izledi.

Çorum’da

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 1 Eylül Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
12:45
İkindi
16:25
Akşam
19:21
Yatsı
20:44
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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