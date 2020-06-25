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Çorum’da fitness salonları açılıyor

ÇORUM HABERLERİ  | 25.06.2020 18:36 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi Kale ve Ulukavak mahallelerinde bulunan spor tesislerindeki fitness salonları yeniden açılıyor.Pandemi sürecindeki tedbirler doğrultusunda kapattığımız mahalle spor tesislerimizi yeniden hizmete açtıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediyesi Kale ve Ulukavak mahallelerinde bulunan spor tesislerindeki fitness salonları yeniden açılıyor.
Pandemi sürecindeki tedbirler doğrultusunda kapattığımız mahalle spor tesislerimizi yeniden hizmete açtıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şimdi de bu tesislerimizin bünyesinde yer alan fitness salonlarımızı tekrar halkımızın hizmetine sunuyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Spor tesislerimizin fitness bölümlerinden faydalanmak isteyen hemşehrilerimiz için kayıtlarımız başladı. Hemşehrilerimiz, Kale ve Ulukavak Mahallelerimizde bulunan spor tesislerimize giderek bu hizmet için 30 Haziran Salı gününe kadar 08.00 ile 18.00 saatleri arasında kayıtlarını yaptırabilirler.” dedi.
Sporun, Çorum’un tamamına yayılması için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Bahçelievler, Ulukavak (İkbal) ve Buharaevler Kadın, Kültür ve Sanat Merkezlerimizdeki fitness salonlarımızda kadınlara yönelik faaliyetler de şu an devam ediyor. Bu bölgelerimizde yaşayan hemşehrilerimizi de bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.
’Kapasite sınırlı olacak’
Başkan Aşgın, normalleşme döneminde sosyal mesafe kuralından dolayı salonların tam kapasiteyle hizmet veremeyeceğini, bu nedenle kayıtların sınırlı sayıda alınacağını da sözlerine ekledi.

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