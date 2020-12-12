Çorum’da gazi caddesine bisiklet yolu yapıyor

Çorum Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygın hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, ÇORBİS projesi kapsamında yeni bisiklet yolları yapımına devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Gazi Caddesindeki çalışmaları başlattıklarını söyledi. İlk etapta Recep Tayyip Erdoğan Caddesi kavşağı ile Atatürk Anadolu Lisesi arasında çift yönlü bisiklet yolu çalışmalarını tamamlayacaklarını kaydeden Çöplü, bu çalışmanın etaplar halinde Kuzey Kampüsüne kadar devam edeceğini ifade etti.

’Esnaf ve vatandaş için indir bindir cepleri yapılacak’

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Gazi Caddesi’nde Atatürk Anadolu Lisesi ile RTE Caddesi kavşağı arasına yapacakları bisiklet yollarıyla birlikte acil durumlar ile esnaf ve vatandaşların kısa süreli duraklamaları için indir-bindir cepleri yapacaklarını dile getirdi.

Araçların kısa süreli duraklamaları için bu güzergahta 3 noktaya cep yapacaklarını kaydeden Çöplü, “Pirbaba Kavşağı, Albayrak Sokak çıkışı ve RTE kavşağına dönüşlerde esnafımızın yük indirip bindirmesi ve kısa süreliğine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız için cepler belirledik. Yaptığımız bu çalışmayla birlikte hem trafik akışı normal seyrinde devam edecek hem de ulaşım için bisiklet tercih eden hemşehrilerimiz bisiklet yollarından rahatça seyredebilecek.” diye konuştu.