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Çorum'da genç girişimci, ürün kaybını TKDK hibesiyle kurduğu soğan deposuyla önleyecek

09.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Çorum'da genç girişimci, ürün kaybını TKDK hibesiyle kurduğu soğan deposuyla önleyecek

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle 750 bin liraya soğan depolama tesisi inşa eden 25 yaşındaki Semih Gür, ürün kaybını en aza indirerek karlılığı artırmayı hedefliyor.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alaca ilçesine bağlı Çöplü köyünde yaşayan Semih Gür, babası Hasan Gür'ün 250 dekar arazide yetiştirdiği bin ton soğanı daha uzun süre depolayabilmek için modern depolama yöntemlerini araştırdı.

Köyde depolama tesisi kurmaya karar veren Gür, hazırladığı projeyle TKDK İl Koordinatörlüğünden yüzde 40 hibe almaya hak kazandı.

Gür'ün proje şartnamesine uygun inşa ettiği bin metrekare oturma alanı ve 6 bin metreküp depolama kapasitesine sahip soğan deposu, bölgedeki üreticilere de hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gür, 750 bin lira bütçeyle inşa ettikleri soğan deposuyla ailesinin 40 yıllık depolama sorununu çözüme kavuşturduğunu belirtti.

Ailesinin ürettiği soğanı pazarlarken çeşitli sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden Gür, "Kuru soğanın uygun şartlarda depolanmasının hem üretim kayıplarımızın önüne geçeceği hem de üretici olarak bizler ve aynı zamanda tüketiciler açısından fiyat istikrarı oluşumuna önemli katkılar sağlayacağını düşünerek bu yatırıma karar verdik." ifadesini kullandı.

Depoda aynı anda 6 bin ton soğan depolayabileceklerini vurgulayan Gür, şunları kaydetti:

"İlçemiz üretimini dikkate aldığımızda, Alaca'da en az böyle 10 depoya daha ihtiyaç vardır. Kurduğumuz bu tesis ilçemizde soğan üretiminde söz sahibi olan birçok üretici tarafından ziyaret edildi. Umuyorum ki yeni çağrılarda ilçemizde bizim depomuz gibi, hatta daha iyileri TKDK’nin desteğiyle hayat bulacak. Ayrıca, 'destek devletimizden yapmak bizden' düşüncesiyle depomuzun yanına bir de patates deposu, çatısına yenilenebilir enerji yatırımı ve sınıflandırma-paketleme tesisi kurmayı hedefliyoruz."

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