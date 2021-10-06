Çorum'da girdiği evin sahibiyle karşılaşan hırsızlık zanlısı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, S.Ö (39), Bahçelievler Mahallesi'nde gece hırsızlık yapmak amacıyla girdiği evde ev sahibi H.A. ile karşılaştı.

H.A'nın çığlık atması üzerine evden kaçarak uzaklaşan zanlı, komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince kovalamacayla yakalandı.

Evdeki incelemede, H.A'nın cüzdanından bir miktar para alındığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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