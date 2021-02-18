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Çorum'da gönüllü gençlerden İdlib'deki çocuklara 30 koli kışlık kıyafet yardımı

18.02.2021 13:24 | Son Güncelleme:
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Çorum'da gönüllü gençlerden İdlib'deki çocuklara 30 koli kışlık kıyafet yardımı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerindeki gönüllü gençlerce Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren çocuklar için toplanan yaklaşık 30 koli kışlık giyim malzemesi, İskenderun Gençlik Merkezi'ne gönderildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Kardeşin ısınır, dünya ısınır" sloganıyla İdlib'deki çocuklar için başlattığı kampanyaya katkı sunmak amacıyla harekete geçen Çorum ve Mahmut Atalay gençlik merkezlerindeki gönüllü gençler, çeşitli kişi ve kurumlardan kampanyaya destek istedi.

İl genelinde çok sayıda kişi ve kurumun katkısıyla temin edilen yaklaşık 30 koli atkı, bere, eldiven, bot gibi kışlık giysi, Suriye rejiminin İdlib kentine yönelik saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklara ulaştırılmak üzere İskenderun Gençlik Merkezi'ne gönderildi.

Çorum Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı, AA muhabirine, İskenderun Gençlik Merkezi'nin Türkiye genelinde yaptığı çağrı üzerine Çorum'da yardım malzemesi topladıklarını söyledi.

İdlib'de evi dahi olmayan insanların giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyaya katıldıklarını belirten Tığlı, "Gençlik lideri ve gençlerimiz aracılığıyla şehrimizi yardım kampanyası hakkında bilgilendirdik. İl genelinde birçok kişi ve kuruluş kampanyaya destek verdi. Soğuk kış günlerinde özellikle küçük çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak bere, atkı, ayakkabı, elbise gibi eşyalar toplandı. Bugün İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Onlar da ihtiyaç sahiplerine ileteceklerdir. Geçen hafta da Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nden yardım malzemesi gönderildi. Çorum'dan 30 koliye yakın yardım malzemesi göndermiş oluyoruz. Kampanyamız devam ediyor. Katkıda bulunmak isteyenler kurumumuzla irtibata geçebilir." dedi.

Gençlik lideri Melike Metin ise gönüllü gençlerle birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini, İdlib'e yapılan yardımın da bu etkinliklerden olduğunu aktardı.

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